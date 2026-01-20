İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev Davosda İraq Kürdüstan Regionunun Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 13:56
    İlham Əliyev Davosda İraq Kürdüstan Regionunun Baş naziri ilə görüşüb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 20-də Davosda İraq Kürdüstan Regionunun Baş naziri Məsrur Bərzani ilə görüşüb.

    "Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Məsrur Bərzani İraq Kürdüstan Regionunun başçısı Neçirvan Bərzaninin salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırıb.

    Salamlara görə minnətdarlığını bildirən dövlət başçısı onun da salamlarını Neçirvan Bərzaniyə çatdırmağı xahiş edib.

    Söhbət zamanı Məsrur Bərzaninin Azərbaycana səfərləri və Prezident İlham Əliyevlə görüşləri məmnunluqla xatırlanıb.

    Görüşdə iqtisadi, ticari, mədəni, humanitar əlaqələrin inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.

    Foto
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан
    Foto
    President Ilham Aliyev meets with PM of Kurdistan Region of Iraq in Davos

