İlham Əliyev: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri bütün qonşular üçün nümunə ola bilər
- 06 aprel, 2026
- 14:20
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri bütün qonşular üçün nümunə ola bilər.
"Report"un Tbilisiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə mətbuata bəyanatında söyləyib.
"Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı münasibətlər bütün qonşular üçün nümunə ola bilər. Çünki qarşılıqlı hörmət, inam, ortaq mənfəət, maraqlar, dostluq və qardaşlıq üzərində qurulub. Əminəm ki, biz bu yolla uğurla gedəcəyik", - dövlət başçısı qeyd edib.
Son xəbərlər
21:36
Qurban Qurbanov: "Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də gəlməz"Futbol
21:36
İsraildə İranın zərbələri nəticəsində 7 mindən çox insan yaralanıbDigər ölkələr
21:20
Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdırXarici siyasət
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23