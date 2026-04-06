    İlham Əliyev: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri bütün qonşular üçün nümunə ola bilər

    Xarici siyasət
    • 06 aprel, 2026
    • 14:20
    "Report"un Tbilisiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə mətbuata bəyanatında söyləyib.

    "Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı münasibətlər bütün qonşular üçün nümunə ola bilər. Çünki qarşılıqlı hörmət, inam, ortaq mənfəət, maraqlar, dostluq və qardaşlıq üzərində qurulub. Əminəm ki, biz bu yolla uğurla gedəcəyik", - dövlət başçısı qeyd edib.

    Ильхам Алиев: Азербайджано-грузинские отношения являются примером для всех соседей

