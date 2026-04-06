Ильхам Алиев: Азербайджано-грузинские отношения являются примером для всех соседей
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 14:32
Азербайджано-грузинские отношения могут служить примером для всех соседей.
Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
"Отношения между Азербайджаном и Грузией могут служить примером для всех соседей. Потому что они построены на взаимном уважении, доверии, общих интересах, дружбе и братстве. Уверен, что мы успешно продолжим идти по этому пути", - отметил глава государства.
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22