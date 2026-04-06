Ильхам Алиев: Азербайджано-грузинские отношения являются примером для всех соседей

Азербайджано-грузинские отношения могут служить примером для всех соседей.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

"Отношения между Азербайджаном и Грузией могут служить примером для всех соседей. Потому что они построены на взаимном уважении, доверии, общих интересах, дружбе и братстве. Уверен, что мы успешно продолжим идти по этому пути", - отметил глава государства.