    Ильхам Алиев: Азербайджано-грузинские отношения являются примером для всех соседей

    Внешняя политика
    • 06 апреля, 2026
    • 14:32
    Азербайджано-грузинские отношения могут служить примером для всех соседей.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

    "Отношения между Азербайджаном и Грузией могут служить примером для всех соседей. Потому что они построены на взаимном уважении, доверии, общих интересах, дружбе и братстве. Уверен, что мы успешно продолжим идти по этому пути", - отметил глава государства.

    İlham Əliyev: Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri bütün qonşular üçün nümunə ola bilər

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    20:36
    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

