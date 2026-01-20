İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Prezident: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi unikal haldır

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 21:06
    Prezident: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi unikal haldır
    İlham Əliyev

    Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesi beynəlxalq siyasətdə unikal haldır.

    "Report"un Davosa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısı çərçivəsində "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda paneldə deyib.

    "Bu, yəqin ki, tərəflərin otuz il davam edən müharibədən sonra əsl sülhə nail ola bildiyi unikal hallardan biridir", - deyə prezident bildirib.

    İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumu Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi
    Ильхам Алиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией является уникальным случаем
    Ilham Aliyev: Peace process between Azerbaijan and Armenia is a unique case

