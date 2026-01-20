Prezident: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi unikal haldır
Xarici siyasət
- 20 yanvar, 2026
- 21:06
Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesi beynəlxalq siyasətdə unikal haldır.
"Report"un Davosa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun illik toplantısı çərçivəsində "Avrasiyanın iqtisadi özünəməxsusluğunun müəyyənləşdirilməsi" mövzusunda paneldə deyib.
"Bu, yəqin ki, tərəflərin otuz il davam edən müharibədən sonra əsl sülhə nail ola bildiyi unikal hallardan biridir", - deyə prezident bildirib.
