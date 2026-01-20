Ильхам Алиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией является уникальным случаем
Внешняя политика
- 20 января, 2026
- 19:50
Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном является одним из уникальных случаев в практике международной политики.
Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.
"Вероятно, это один из уникальных случаев, когда после трех десятилетий войны сторонам удалось достичь реального мира", - сказал президент.
