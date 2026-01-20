Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Ильхам Алиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией является уникальным случаем

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 19:50
    Ильхам Алиев: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией является уникальным случаем

    Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном является одним из уникальных случаев в практике международной политики.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельной дискуссии в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума.

    "Вероятно, это один из уникальных случаев, когда после трех десятилетий войны сторонам удалось достичь реального мира", - сказал президент.

    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ilham Aliyev: Peace process between Azerbaijan and Armenia is a unique case

    Последние новости

    20:39

    Хачатурян: Лидеры Армении и Азербайджана выбрали путь мира и благополучия

    В регионе
    20:27

    Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе

    Внешняя политика
    20:27

    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня на северо-востоке страны

    Другие страны
    20:21

    Хачатурян: Важно открытие границ между Арменией и Турцией

    В регионе
    20:01

    Вучич: Страны Кавказа стали ключевыми посредниками между Европой и Азией

    Другие страны
    19:59

    Euronews: Память о советской резне становится ключевым фактором в стремлении Азербайджана к независимости

    Внутренняя политика
    19:58

    Ильхам Алиев: Азербайджан выстраивает хорошие отношения с многочисленными партнерами

    Внешняя политика
    19:57

    Президент: Азербайджан является важной частью Евразийского региона

    Внешняя политика
    19:55

    Ильхам Алиев: Армения запросила транзит грузов через Азербайджан в Россию

    Внешняя политика
    Лента новостей