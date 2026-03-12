İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev: Azərbaycan həmişə təhlükəsizlik məsələlərinə böyük əhəmiyyət verib

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 10:15
    İlham Əliyev: Azərbaycan həmişə təhlükəsizlik məsələlərinə böyük əhəmiyyət verib

    Azərbaycan həmişə təhlükəsizlik məsələlərinə böyük əhəmiyyət verib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılışında bəyan edib.

    Dövlət başçısı xatırladıb ki, Azərbaycan əraziləri 30 il ərzində işğal altında olmuş ölkədir. Bu baxımdan Azərbaycan sülhə və təhlükəsizliyə böyük önəm verir. "Bizim münaqişəmiz 30 ildən çox davam etdi. Lakin artıq 7 aydır ki, biz sülh şəraitində yaşayırıq", - o qeyd edib.

    Prezident həmçinin vurğulayıb ki, işğal illərində Azərbaycan dünya birliyindən dəstək görməyib.

    "Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh əldə etdiyimiz müsbət dinamika nəzərə alınmaqla çox unikal bir haldır", - o bildirib.

    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет большое значение вопросам безопасности

