    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет большое значение вопросам безопасности

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:13
    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет большое значение вопросам безопасности

    Азербайджан всегда уделял большое значение вопросам безопасности, это остается приоритетом номер один.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Глобального Бакинского форума.

    "Как я говорил на многих форумах здесь, в Баку, в годы оккупации для нас главным вопросом были мир и восстановление нашего суверенитета. Мы живем в мире всего семь месяцев. И это еще раз показывает, что для достижения мира необходимо проявить сильную политическую волю, мужество и приверженность делу справедливости и мира", - сказал президент.

    Глава государства напомнил, что Азербайджан является страной, чьи территории были оккупированы на протяжении 30 лет. В этой связи, по его словам, Азербайджан придает большое значение миру и безопасности.

    Ильхам Алиев также подчеркнул, что мир между Арменией и Азербайджаном очень уникальный случай с учетом позитивной динамики в мирном процессе.

    "Мы освободили оккупированные территории силой и достигли мира политическими средствами. Таким образом, у нас есть уникальный опыт на глобальном уровне", - добавил он.

