İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Yaxın Şərqdə sülh gündəliyi baxımından bütün tərəflər üçün arzuolunan tərəfdaşdır

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:19
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Yaxın Şərqdə sülh gündəliyi baxımından bütün tərəflər üçün arzuolunan tərəfdaşdır

    Prezident İlham Əliyevin Şarm əş-Şeyxdə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak etməsi Azərbaycanın artan regional rolunun və orta güc kimi qlobal xarici siyasətinin təzahürüdür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında yazıb.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan Yaxın Şərqdə sülh gündəliyi baxımından bütün tərəflər üçün arzuolunan tərəfdaşdır.

    İlham Əliyev Hikmət Hacıyev Yaxın Şərq Sülh Sammiti Şarm əş-Şeyx Azərbaycan
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнер для всех сторон в деле мира на Ближнем Востоке
    Hikmat Hajiyev: Azerbaijan is desirable partner for regional peace agenda in Middle East

    Son xəbərlər

    16:22

    Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    16:21

    ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    16:17

    Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır

    Digər ölkələr
    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Ekologiya
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11
    Video

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti