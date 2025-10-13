Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Yaxın Şərqdə sülh gündəliyi baxımından bütün tərəflər üçün arzuolunan tərəfdaşdır
- 13 oktyabr, 2025
- 15:19
Prezident İlham Əliyevin Şarm əş-Şeyxdə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak etməsi Azərbaycanın artan regional rolunun və orta güc kimi qlobal xarici siyasətinin təzahürüdür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, Azərbaycan Yaxın Şərqdə sülh gündəliyi baxımından bütün tərəflər üçün arzuolunan tərəfdaşdır.
President İlham Aliyev attends Middle East Peace Summit in Sharm El Sheikh. It is reflection of Azerbaijan’s growing regional role and its Global foreign policy as middle power. Azerbaijan is the desirable partner for all parties for the regional peace agenda in the Middle East. pic.twitter.com/d8x3CCQ85z— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 13, 2025