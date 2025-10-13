Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнер для всех сторон в деле мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 15:25
    Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнер для всех сторон в деле мира на Ближнем Востоке

    Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в Саммите мира по Ближнему Востоку, проходящем в Шарм-эш-Шейхе, отражает растущую региональную роль страны и ее глобальную внешнеполитическую активность как государства средней силы.

    Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X.

    Он отметил, что Азербайджан является желанным партнером для всех сторон с точки зрения продвижения мирной повестки на Ближнем Востоке.

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Yaxın Şərqdə sülh gündəliyi baxımından bütün tərəflər üçün arzuolunan tərəfdaşdır
