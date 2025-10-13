Хикмет Гаджиев: Азербайджан - желанный партнер для всех сторон в деле мира на Ближнем Востоке
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 15:25
Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в Саммите мира по Ближнему Востоку, проходящем в Шарм-эш-Шейхе, отражает растущую региональную роль страны и ее глобальную внешнеполитическую активность как государства средней силы.
Как сообщает Report, об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что Азербайджан является желанным партнером для всех сторон с точки зрения продвижения мирной повестки на Ближнем Востоке.
