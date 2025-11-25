Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 18:19
Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Türkiyəyə səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib.
"Report" Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, görüşdə həmçinin ikitərəfli məsələlər barədə danışılıb.
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Ankarada Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfovu qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Minister of Foreign Affairs @HakanFidan received Khalaf Khalafov, Representative of the President of Azerbaijan on Special Assignments, in Ankara. pic.twitter.com/JJZ9vikvdC— Turkish MFA (@MFATurkiye) November 25, 2025
Son xəbərlər
18:27
Tramp Milada qədər FED-in gələcək sədrinin adını açıqlayacaqDigər ölkələr
18:26
Azər Allahverənov: Naxçıvanda Türk dünyası üçün yeni bir tarixi səhifə yazıldıXarici siyasət
18:19
Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:13
Avropa Parlamenti Aİ-nin müdafiə sənayesi proqramını qəbul edibDigər ölkələr
18:11
Foto
Ali məktəblərin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunubElm və təhsil
18:02
"Özbəkneftqaz" SOCAR-la innovasiyalar və rəqəmsal transformasiya sahəsində yeni layihələr formalaşdırırEnergetika
18:02
Azərbaycan Dünya İrs Komitəsinin 20-ci Fövqəladə Sessiyasında yeni seçilmiş üzv kimi iştirak edibXarici siyasət
17:58
Ukraynada sülh əldə olunacağı təqdirdə Zaporojye AES-ə xüsusi status lazım olacaqDigər ölkələr
17:57
Foto