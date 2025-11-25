İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 18:19
    Xələf Xələfov Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Prezidentin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xələf Xələfov Türkiyəyə səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Hakan Fidanla regional məsələləri müzakirə edib.

    "Report" Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinə istinadən xəbər verir ki, görüşdə həmçinin ikitərəfli məsələlər barədə danışılıb.

