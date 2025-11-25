Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 18:30
    Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов в рамках визита в Турцию обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции, на встрече обсуждались также вопросы двусторонних связей.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял в Анкаре представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Турции в соцсети X.

