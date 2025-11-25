Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов в рамках визита в Турцию обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции, на встрече обсуждались также вопросы двусторонних связей.

18:04

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Турции в соцсети X.