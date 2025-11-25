Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 25 ноября, 2025
- 18:30
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов в рамках визита в Турцию обсудил региональные вопросы с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Турции, на встрече обсуждались также вопросы двусторонних связей.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял в Анкаре представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Турции в соцсети X.
Minister of Foreign Affairs @HakanFidan received Khalaf Khalafov, Representative of the President of Azerbaijan on Special Assignments, in Ankara. pic.twitter.com/JJZ9vikvdC— Turkish MFA (@MFATurkiye) November 25, 2025
