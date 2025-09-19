Gələn həftə Bakıda İƏT Əmək Mərkəzinin iclası keçiriləcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin, nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə Əmək Mərkəzinin İcraiyyə Şurasının iclası və yüksək vəzifəli rəsmilərinin İƏT Əmək Mərkəzinin Baş Assembleyasının 2-ci sessiyasına hazırlıq iclası olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    23-24 sentyabr tarixlərində keçiriləcək tədbirlər təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı mühüm qətnamələrin müzakirəsi və qəbulu məqsədini daşıyır.

    Tədbirlər çərçivəsində İƏT-nin Əmək Mərkəzi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə yüksək səviyyəli dəyirmi masa da keçiriləcək.

    Xatırladaq ki, İƏT-nin Əmək Mərkəzi 2023-cü ildə Bakı şəhərində üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin 5-ci konfransı zamanı təsis edilib. İƏT-nin ən gənc institutu olan bu Mərkəz üzv ölkələrin əmək bazarının inkişafı, işçi hüquqlarının müdafiəsi, həmçinin məşğulluq imkanlarının artırılması sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rola malikdir.

