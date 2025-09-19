В Баку пройдет заседание Центра труда ОИС

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Внешняя политика
    19 сентября, 2025
    • 16:18
    В Баку 23-24 сентября пройдут заседание Исполнительного совета Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) и подготовительное заседание высокопоставленных должностных лиц, посвященное 2-й сессии Генеральной Ассамблеи Центра труда ОИС.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минтруда, в мероприятиях примут участие министры труда стран-членов ОИС, а также делегации.

    В ходе встреч ожидается обсуждение и принятие важных резолюций, касающихся деятельности организации.

    В рамках мероприятий также состоится круглый стол высокого уровня, организованный совместно Центром труда ОИС и Министерством труда и социальной защиты населения.

    Напомним, что Центр труда ОИС был учрежден в 2023 году в Баку в рамках 5-й конференции министров труда государств-членов.

