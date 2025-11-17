"Euronews": Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxır
- 17 noyabr, 2025
- 11:22
"Euronews" telekanalı Daşkənddə (Özbəkistan) keçirilmiş Mərkəzi Asiya Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşü haqqında material hazırlayıb.
"Report"un məlumatına görə, reportajda Azərbaycanın bu formata qoşulması qərarına xüsusi diqqət yetirilib.
"Məşvərət görüşü əlamətdar nəticə ilə başa çatdı: liderlər yekdilliklə Azərbaycanın bu formata tamhüquqlu iştirakçı kimi qoşulmasını təsdiqlədi", - materialda qeyd olunur.
Telekanal vurğulayıb ki, Özbəkistan, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Türkmənistan liderləri bu qərarı tarixi adlandırıblar. Dövlət başçıları qeyd ediblər ki, bu qərar Cənubi Qafqazı rəsmi olaraq Mərkəzi Asiya əməkdaşlığı çərçivəsinə daxil edir və Xəzərdən dünya bazarlarına qədər daha geniş qarşılıqlı əlaqələr məkanı üçün əsas formalaşdırır.
"Azərbaycanın iştirakı formata yeni impuls verəcək, iki strateji əhəmiyyətli region arasında ticarəti, investisiyaları, mədəni əlaqələri və razılaşdırılmış inkişafı genişləndirəcək", - reportajda deyilir.
Reportajda xüsusi diqqət Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə yönəldilib. "Euronews" qeyd edib ki, İlham Əliyev Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında münasibətlərin aktiv siyasi dialoq və iqtisadi, mədəni və humanitar əməkdaşlığın artması ilə möhkəmlənən strateji tərəfdaşlığa çevrildiyini vurğulayıb:
"İlham Əliyev Azərbaycanın regional əməkdaşlığın təmin edilməsində artan rolunu vurğulayaraq, iri infrastruktur layihələri, orta dəhliz boyunca tranzit daşımalarının sürətli artımı, həmçinin yeni təşəbbüslər: Rəqəmsal İpək Yolu və Xəzər enerji layihələrini qeyd edib".
Reportajda həmçinin Azərbaycan liderinin Mərkəzi Asiya ölkələrinə Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasında dəstəyə görə təşəkkürü də qeyd olunub.
"İlham Əliyev Azərbaycanın Mərkəzi Asiya formatına tam hüquqlu iştirakçı kimi qoşulmasını alqışlayıb və bunu əməkdaşlığı və həmrəyliyi daha da möhkəmləndirəcək tarixi addım adlandırıb", - reportajda vurğulanır.
Daşkənddəki sammit regional əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra əsas sənədlərin imzalanması ilə başa çatıb.
Telekanal xatırladıb ki, dövlət başçıları ümumi prioritetləri müəyyən edən birgə bəyanat qəbul ediblər, Azərbaycanın məşvərət formatına tamhüquqlu iştirakçı kimi qoşulmasını təsdiqləyiblər, həmçinin Qırğızıstanın 2027-2028-ci illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına namizədliyini dəstəkləyiblər.