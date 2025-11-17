Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Euronews: Отношения Азербайджана и стран ЦА выходят на уровень стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 09:45
    Euronews: Отношения Азербайджана и стран ЦА выходят на уровень стратегического партнерства

    Телеканал Euronews подготовил материал по прошедшему накануне в Ташкенте (Узбекистан) Седьмому консультативному совещанию глав государств Центральной Азии (ЦА).

    Как передает Report, в репортаже особое внимание уделено решению о присоединению Азербайджана к данному формату.

    "Консультативное совещание завершилось знаковым итогом: лидеры единогласно одобрили присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника формата", - отмечается в материале.

    Телеканал подчеркнул, что лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана назвали это решение историческим. Главы государств отметили, что оно официально включает Южный Кавказ в рамки центральноазиатского сотрудничества, формируя основу для более широкого пространства взаимных связей от Каспия до мировых рынков.

    "Участие Азербайджана придаст формату новый импульс, расширяя торговлю, инвестиции, культурные связи и согласованное развитие между двумя стратегически важными регионами", - говорится в репортаже.

    Euronews подчеркивает, что на ташкентской встрече особое внимание уделялось укреплению институциональных основ регионального сотрудничества. Были выдвинуты предложения преобразовать текущий консультативный механизм в долгосрочную стратегическую платформу "Сообщество Центральной Азии" с созданием ротационного секретариата, совета старейшин и расширением полномочий национальных координаторов.

    Также отмечается о том, что основной темой диалога сторон была экономическая интеграция.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил семь ключевых инициатив, и подчеркнул, что единство является основой регионального успеха.

    Особое внимание было уделено президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Euronews отмечает, что Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и странами ЦА перерастают в стратегическое партнерство, укрепляемое активным политическим диалогом и ростом экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

    "Алиев подчеркнул растущую роль Азербайджана в обеспечении региональной кооперации, указав на крупные инфраструктурные проекты, быстрый рост транзита по среднему коридору, а также новые инициативы: Цифровой шелковый путь и каспийские энергетические проекты", - сообщает Euronews.

    В репортаже также отмечается благодарность азербайджанского лидера странам ЦА за поддержку в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

    "[Ильхам] Алиев приветствовал присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника центральноазиатского формата, назвав его историческим шагом, который еще больше укрепит сотрудничество и солидарность", - подчеркивается в репортаже.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал усилить региональную координацию по ключевым вопросам, особо выделив водную безопасность, транспортную связанность и экономическую интеграцию.

    Саммит в Ташкенте завершился подписанием ряда ключевых документов, направленных на дальнейшее укрепление регионального сотрудничества.

    Телеканал напоминает, что главы государств приняли совместное заявление, определяющее общие приоритеты, одобрили присоединение Азербайджана к консультативному формату в качестве полноправного участника, а также поддержали кандидатуру Кыргызстана в Совет Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

    "Были утверждены Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, а также Каталог рисков безопасности и превентивных мер на 2026–2028 годы", - отмечается в заключении.

    Euronews Ильхам Алиев саммит ЦА
    Euronews: Relations between Azerbaijan, Central Asian countries reaching level of strategic partnership

    Последние новости

    10:02

    Глава МИД Грузии в рамках визита в Израиль встретится с Гидеоном Сааром

    В регионе
    09:55

    Генсек ITU: Баку - город побед цифрового развития

    ИКТ
    09:54

    В Шеки в доме произошел пожар, есть погибший

    Происшествия
    09:52

    Пашинян назвал победу своей партии импульсом для освобождения Эчмиадзина от Гарегина II

    В регионе
    09:46

    СМИ: Анализ черного ящика турецкого самолета завершат на этой неделе

    В регионе
    09:45

    Euronews: Отношения Азербайджана и стран ЦА выходят на уровень стратегического партнерства

    Внешняя политика
    09:44

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25

    ИКТ
    09:41

    Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 начинает борьбу на Исламиаде

    Командные
    09:37

    Нефть марки Brent подешевела до $63,79 за баррель

    Энергетика
    Лента новостей