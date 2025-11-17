Euronews: Отношения Азербайджана и стран ЦА выходят на уровень стратегического партнерства

Телеканал Euronews подготовил материал по прошедшему накануне в Ташкенте (Узбекистан) Седьмому консультативному совещанию глав государств Центральной Азии (ЦА).

Как передает Report, в репортаже особое внимание уделено решению о присоединению Азербайджана к данному формату.

"Консультативное совещание завершилось знаковым итогом: лидеры единогласно одобрили присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника формата", - отмечается в материале.

Телеканал подчеркнул, что лидеры Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана назвали это решение историческим. Главы государств отметили, что оно официально включает Южный Кавказ в рамки центральноазиатского сотрудничества, формируя основу для более широкого пространства взаимных связей от Каспия до мировых рынков.

"Участие Азербайджана придаст формату новый импульс, расширяя торговлю, инвестиции, культурные связи и согласованное развитие между двумя стратегически важными регионами", - говорится в репортаже.

Euronews подчеркивает, что на ташкентской встрече особое внимание уделялось укреплению институциональных основ регионального сотрудничества. Были выдвинуты предложения преобразовать текущий консультативный механизм в долгосрочную стратегическую платформу "Сообщество Центральной Азии" с созданием ротационного секретариата, совета старейшин и расширением полномочий национальных координаторов.

Также отмечается о том, что основной темой диалога сторон была экономическая интеграция.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил семь ключевых инициатив, и подчеркнул, что единство является основой регионального успеха.

Особое внимание было уделено президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Euronews отмечает, что Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и странами ЦА перерастают в стратегическое партнерство, укрепляемое активным политическим диалогом и ростом экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

"Алиев подчеркнул растущую роль Азербайджана в обеспечении региональной кооперации, указав на крупные инфраструктурные проекты, быстрый рост транзита по среднему коридору, а также новые инициативы: Цифровой шелковый путь и каспийские энергетические проекты", - сообщает Euronews.

В репортаже также отмечается благодарность азербайджанского лидера странам ЦА за поддержку в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

"[Ильхам] Алиев приветствовал присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника центральноазиатского формата, назвав его историческим шагом, который еще больше укрепит сотрудничество и солидарность", - подчеркивается в репортаже.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал усилить региональную координацию по ключевым вопросам, особо выделив водную безопасность, транспортную связанность и экономическую интеграцию.

Саммит в Ташкенте завершился подписанием ряда ключевых документов, направленных на дальнейшее укрепление регионального сотрудничества.

Телеканал напоминает, что главы государств приняли совместное заявление, определяющее общие приоритеты, одобрили присоединение Азербайджана к консультативному формату в качестве полноправного участника, а также поддержали кандидатуру Кыргызстана в Совет Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

"Были утверждены Концепция региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, а также Каталог рисков безопасности и превентивных мер на 2026–2028 годы", - отмечается в заключении.