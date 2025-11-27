İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ermənistan və Estoniya "Tramp marşrutu"nun inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 20:48
    Ermənistan və Estoniya Tramp marşrutunun inkişafını müzakirə ediblər

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan estoniyalı həmkarı Marqus Tsahkna ilə telefon danışığında regional kommunikasiya üçün yeni imkanlar açan "Tramp marşrutu"nun inkişafını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Marqus Tsahkna 2026-cı ildə Estoniyanın Ermənistanda səfirlik açmaq qərarı barədə qarşı tərəfə məlumat verib. Mirzoyanın sözlərinə görə, bu qərar ölkələr arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin dinamikasının müsbət göstəricisidir.

    "Estoniya Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün əldə olunması prosesini yüksək qiymətləndirir...", – deyə estoniyalı nazir söhbətin yekununda "X"də qeyd edib.

    Tərəflər həmçinin ikitərəfli gündəliyin irəlilədilməsi və Ermənistan-Avropa İttifaqı tərəfdaşlığına yönəlmiş konkret proqramların həyata keçirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Bundan başqa, hibrid təhdidlərə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq məsələləri də gündəmə gətirilib.

    Tramp marşrutu Ermənistan Estoniya
    Армения и Эстония обсудили развитие "маршрута Трампа"

    Son xəbərlər

    20:53

    Honq-Konqda baş verən yanğında ölənlərin sayı 83-ə çatıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    20:48

    Ermənistan və Estoniya "Tramp marşrutu"nun inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:40
    Foto

    Əhməd İsmayılov Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Media
    20:36
    Foto

    "Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    20:34

    Şərurda yük maşını geriyə sürərkən 75 yaşlı qadını vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:30

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında "Ordu" və "Neftçi" qələbə qazanıb

    Komanda
    20:11
    Foto

    Ukrayna Rusiyaya 14 mülki şəxsi təhvil verib

    Digər ölkələr
    20:08
    Foto

    Azərbaycan və San Marino XİN rəhbərləri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:07
    Foto

    BƏƏ ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti