Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Армения и Эстония обсудили развитие "маршрута Трампа"

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 20:42
    Армения и Эстония обсудили развитие маршрута Трампа

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с эстонским коллегой Маргусом Цахкной обсудил развитие "маршрута Трампа", открывающего новые возможности для региональных коммуникаций.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.

    Цахкна в ходе беседы сообщил о решении открыть посольство Эстонии в Армении в 2026 году. Данное решение, по словам Мирзояна, является позитивным показателем динамики партнерских отношений между странами.

    "Эстония высоко ценит процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном...", - заявил по итогам беседы эстонский министр в соцсети Х.

    Собеседники также обсудили вопросы реализации конкретных программ, направленных на продвижение двусторонней повестки, а также партнерства Армения-ЕС. Среди прочего обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами.

    Маршрут Трампа Армения Эстония Арарат Мирзоян
    Ermənistan və Estoniya "Tramp marşrutu"nun inkişafını müzakirə ediblər

    Последние новости

    21:05

    MEDİA и Узбекистан обсудили укрепление информационного партнерства

    Медиа
    21:03

    Килиан Мбаппе стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов

    Футбол
    20:49

    Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 83 - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    20:42

    Армения и Эстония обсудили развитие "маршрута Трампа"

    Внешняя политика
    20:25
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и Сан-Марино обсудили сотрудничество в рамках международных организаций

    Внешняя политика
    20:20
    Фото

    ОАЭ и Азербайджан обсудили военное сотрудничество

    Армия
    20:06
    Фото

    Украина передала России 14 гражданских лиц

    Другие страны
    20:02
    Фото
    Видео

    В Гяндже при столкновении автомобиля с автобусом один погиб, двое пострадали

    Происшествия
    19:48
    Фото

    Байрамов и Таяни обсудили региональную повестку и перспективы стратегического партнерства

    Внешняя политика
    Лента новостей