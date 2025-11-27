Армения и Эстония обсудили развитие "маршрута Трампа"

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с эстонским коллегой Маргусом Цахкной обсудил развитие "маршрута Трампа", открывающего новые возможности для региональных коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.

Цахкна в ходе беседы сообщил о решении открыть посольство Эстонии в Армении в 2026 году. Данное решение, по словам Мирзояна, является позитивным показателем динамики партнерских отношений между странами.

"Эстония высоко ценит процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном...", - заявил по итогам беседы эстонский министр в соцсети Х.

Собеседники также обсудили вопросы реализации конкретных программ, направленных на продвижение двусторонней повестки, а также партнерства Армения-ЕС. Среди прочего обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами.