Армения и Эстония обсудили развитие "маршрута Трампа"
- 27 ноября, 2025
- 20:42
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с эстонским коллегой Маргусом Цахкной обсудил развитие "маршрута Трампа", открывающего новые возможности для региональных коммуникаций.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.
Цахкна в ходе беседы сообщил о решении открыть посольство Эстонии в Армении в 2026 году. Данное решение, по словам Мирзояна, является позитивным показателем динамики партнерских отношений между странами.
"Эстония высоко ценит процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном...", - заявил по итогам беседы эстонский министр в соцсети Х.
Собеседники также обсудили вопросы реализации конкретных программ, направленных на продвижение двусторонней повестки, а также партнерства Армения-ЕС. Среди прочего обсуждались вопросы сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами.