Əli Əsədov Minskə gedib
Xarici siyasət
- 29 sentyabr, 2025
- 14:04
Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Belarusun Baş naziri Aleksandr Turçinin dəvəti ilə Minskə işgüzar səfərə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
"Minsk" Milli Hava Limanında Əli Əsədovu Belarusun Baş nazirinin müavini, iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Natalya Petkeviç, xarici işlər nazirinin müavini İqor Sekreta və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Son xəbərlər
14:41
Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası bazarı 7 %-ə yaxın böyüyübMaliyyə
14:41
Azərbaycanda həyat sığortası bazarı 18 % böyüyübMaliyyə
14:40
Aİ-nin Bakıdakı səfiri Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsini yad edibXarici siyasət
14:36
Azərbaycan və Türkiyə süni intellekt sahəsində digər ölkələrdən üstün nəticələr qazanmalıdırİKT
14:34
Foto
ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunubMaliyyə
14:30
Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edibİncəsənət
14:28
"BakuBus" Gəncədə 18 mövcud və 2 yeni marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkİnfrastruktur
14:26
Foto
III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edibFutbol
14:26