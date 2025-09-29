İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Əli Əsədov Minskə gedib

    Xarici siyasət
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:04
    Əli Əsədov Minskə gedib

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Belarusun Baş naziri Aleksandr Turçinin dəvəti ilə Minskə işgüzar səfərə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    "Minsk" Milli Hava Limanında Əli Əsədovu Belarusun Baş nazirinin müavini, iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Natalya Petkeviç, xarici işlər nazirinin müavini İqor Sekreta və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Али Асадов прибыл в Минск

