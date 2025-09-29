Али Асадов прибыл в Минск

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Минск по приглашению белорусского коллеги Александра Турчина для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Как сообщает Report, информацию распространил Кабинет министров.

В Национальном аэропорту "Минск" Али Асадова встретили заместитель премьер-министра Беларуси, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Наталья Петкевич, заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета и другие официальные лица.