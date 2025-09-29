Али Асадов прибыл в Минск
Внешняя политика
- 29 сентября, 2025
- 14:15
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Минск по приглашению белорусского коллеги Александра Турчина для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.
Как сообщает Report, информацию распространил Кабинет министров.
В Национальном аэропорту "Минск" Али Асадова встретили заместитель премьер-министра Беларуси, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Наталья Петкевич, заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета и другие официальные лица.
Последние новости
14:44
Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические неделиЭкология
14:41
BakuBus обеспечил работой 675 человек в ГянджеИнфраструктура
14:33
Скончался заслуженный артист Джабир ИмановИскусство
14:33
Фото
Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
14:25
Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войныВнешняя политика
14:22
В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнованийСпорт
14:15
Али Асадов прибыл в МинскВнешняя политика
14:15
Фото
Делегация Узбекистана побывала в парке ПобедыВнешняя политика
14:14