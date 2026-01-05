Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 21:38
    Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом

    Мировые процессы движутся в направлении, когда каждая страна в первую очередь должна укреплять свой военный потенциал, свою безопасность.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Напомнив о выдвинутом им на саммите Организации тюркских государств в Габале предложении провести в Азербайджане совместные военные учения стран-членов, глава государства сказал: "Считаю, что это тоже необходимо. Со странами-членами мы проводим военные учения в двустороннем формате. Разумеется, больше с Турцией, но и с другими странами. Однако проведение совместных военных учений может иметь большое символическое значение, в то же время в этом есть и практическая необходимость".

    Президент Ильхам Алиев отметил, что в современном мире больше нет того, что называется международным правом.

    "Пусть все забудут об этом. Есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество, есть взаимная поддержка", - добавил он.

    Ильхам Алиев интервью
    Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdur

    Последние новости

    21:53

    Азербайджан и КНР в рамках военно-технического сотрудничества создают совместные предприятия

    Бизнес
    21:49
    Фото

    Следующее заседание суда по делу Мадуро состоится 17 марта - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    21:47

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Венесуэле

    В регионе
    21:40

    Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

    В регионе
    21:38

    Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом

    Внешняя политика
    21:31

    Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с Западом

    Внешняя политика
    21:29

    Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

    Внешняя политика
    21:27

    Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем

    Внешняя политика
    21:25

    Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправку

    Внешняя политика
    Лента новостей