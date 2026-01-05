Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 21:40
    Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

    Турция поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ этой страны.

    Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после заседания Кабинета министров.

    "Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья", - отметил он.

    Комментируя задержание США венесуэльского лидера, Эрдоган подчеркнул, что нарушение суверенных прав стран - рискованный шаг: "Мир, в котором царит не власть закона, а власть сильнейшего, обречен на постоянные конфликты".

    Реджеп Тайип Эрдоган Турция Венесуэла
    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Последние новости

    21:53

    Азербайджан и КНР в рамках военно-технического сотрудничества создают совместные предприятия

    Бизнес
    21:49
    Фото

    Следующее заседание суда по делу Мадуро состоится 17 марта - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    21:47

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Венесуэле

    В регионе
    21:40

    Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

    В регионе
    21:38

    Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом

    Внешняя политика
    21:31

    Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с Западом

    Внешняя политика
    21:29

    Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

    Внешняя политика
    21:27

    Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем

    Внешняя политика
    21:25

    Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправку

    Внешняя политика
    Лента новостей