Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

Турция поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ этой страны.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после заседания Кабинета министров.

"Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья", - отметил он.

Комментируя задержание США венесуэльского лидера, Эрдоган подчеркнул, что нарушение суверенных прав стран - рискованный шаг: "Мир, в котором царит не власть закона, а власть сильнейшего, обречен на постоянные конфликты".