Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья
В регионе
- 05 января, 2026
- 21:40
Турция поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ этой страны.
Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после заседания Кабинета министров.
"Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья", - отметил он.
Комментируя задержание США венесуэльского лидера, Эрдоган подчеркнул, что нарушение суверенных прав стран - рискованный шаг: "Мир, в котором царит не власть закона, а власть сильнейшего, обречен на постоянные конфликты".
Последние новости
21:53
Азербайджан и КНР в рамках военно-технического сотрудничества создают совместные предприятияБизнес
21:49
Фото
Следующее заседание суда по делу Мадуро состоится 17 марта - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
21:47
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в ВенесуэлеВ регионе
21:40
Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзьяВ регионе
21:38
Президент: В мире больше нет того, что называется международным правомВнешняя политика
21:31
Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с ЗападомВнешняя политика
21:29
Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижениеВнешняя политика
21:27
Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с КитаемВнешняя политика
21:25