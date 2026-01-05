Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur
Region
- 05 yanvar, 2026
- 21:29
Nikolas Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin toplantısından sonra bildirib.
Ərdoğan qeyd edib ki, ölkələrin suverenlik hüquqlarının pozulması riskli addımdır: "Hüququn gücü yox, gücün hüquq olduğu dünyada münaqişə əskik olmaz".
Son xəbərlər
21:42
Ərdoğan ilə Tramp arasında telefon danışığı olubRegion
21:39
Maduro bütün ittihamları rədd edib və özünü "hərbi əsir" adlandırıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
21:33
Prezident: Dünyada beynəlxalq hüquq deyilən məsələ yoxdurXarici siyasət
21:29
Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudurRegion
21:27
İlham Əliyev: Mərkəzi Asiyanı Qərblə birləşdirə biləcək yeganə etibarlı ölkə AzərbaycandırXarici siyasət
21:25
Prezident: Böyük əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biri də Çinlə strateji tərəfdaşlığımızdırXarici siyasət
21:25
Dövlət başçısı: D-8 təşkilatına üzv olmağımızı çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirirəmXarici siyasət
21:25
Venesuelada səfərbərlik və hərbi rejim elan edilibDigər ölkələr
21:23