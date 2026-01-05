İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 21:29
    Ərdoğan: Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur

    Nikolas Maduro və Venesuela xalqı millətimizin dostudur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin toplantısından sonra bildirib.

    Ərdoğan qeyd edib ki, ölkələrin suverenlik hüquqlarının pozulması riskli addımdır: "Hüququn gücü yox, gücün hüquq olduğu dünyada münaqişə əskik olmaz".

