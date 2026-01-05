Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

    Внешняя политика
    • 05 января, 2026
    • 21:29
    Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

    Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение. Ведь эта организация была создана около 30 лет назад, и с момента своего основания не принимала в свои ряды новых членов.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Подчеркнув, что Азербайджан является единственным новым членом организации D-8, объединяющей крупнейшие страны мусульманского мира, глава государства сказал: "Общая численность населения стран, объединенных в этой организации, превышает миллиард человек, а их совокупная экономика составляет более четырех триллионов. Азербайджан не может считаться крупной страной ни по численности населения, ни по экономике. Наше официальное участие там, конечно же, является признаком уважения к нам и результатом проводимой нами независимой политики. И мы немедленно приступили к активной работе".

    Ильхам Алиев интервью D-8
    Dövlət başçısı: D-8 təşkilatına üzv olmağımızı çox böyük nailiyyət kimi qiymətləndirirəm

    Последние новости

    21:40

    Президент Турции: Мадуро и венесуэльский народ - наши друзья

    В регионе
    21:38

    Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом

    Внешняя политика
    21:31

    Президент: Азербайджан - единственная надежная страна, способная связать Центральную Азию с Западом

    Внешняя политика
    21:30
    Фото

    Мадуро в суде отверг все обвинения и назвал себя "военнопленным" - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    21:29

    Президент Азербайджана: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

    Внешняя политика
    21:27

    Президент: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем

    Внешняя политика
    21:25

    Президент Азербайджана: Мы ожидаем, что Конгресс отменит 907-ю поправку

    Внешняя политика
    21:24

    Президент: Приостановление отмены 907-й поправки показывает степень неблагодарности администрации Байдена-Блинкена

    Внешняя политика
    21:21

    Президент Азербайджана: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки

    Внешняя политика
    Лента новостей