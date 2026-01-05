Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и КНР в рамках военно-технического сотрудничества создают совместные предприятия

    • 05 января, 2026
    • 21:53
    Азербайджан и КНР в рамках военно-технического сотрудничества создают совместные предприятия

    Подписание в течение года двух документов между Азербайджаном и Китаем – о стратегическом, а затем и всеобъемлющем стратегическом партнерстве придало большой импульс развитию двусторонних экономических связей.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Подчеркнув, что рост товарооборота между нашими странами превысил 4 миллиарда долларов, глава государства отметил, что китайские компании начали активно инвестировать в Азербайджане в сферы возобновляемой энергии, транспорта и другие отрасли.

    Заявив, что Азербайджан является приоритетным партнером Китая в этом регионе, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в рамках достигнутых политических договоренностей началось военно-техническое сотрудничество.

    "Частично это сотрудничество было продемонстрировано на военном параде, но это только начало. Мы видим большой взаимный интерес. Кроме того, не ограничиваясь приобретением военной техники, мы работаем над созданием совместных предприятий, и работа в этом направлении уже началась", - сказал глава государства.

    Azərbaycanla Çin hərbi-texniki əməkdaşlıq çərçivəsində müştərək müəssisələr yaradır
    Azerbaijani President: We are working on establishing joint ventures with China, and work in this area has already begun

