Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент: Госнефтефонд за счет наращивания золотых резервов заработал более $10 млрд

    Финансы
    • 05 января, 2026
    • 21:59
    Президент: Госнефтефонд за счет наращивания золотых резервов заработал более $10 млрд

    В прошлом году мы также приняли стратегическое решение увеличить золотые резервы страны. Мы ясно видели геополитическое развитие событий, и я был абсолютно уверен, что цена на золото будет расти. И она взлетела до небес.

    Как сообщает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Подчеркнув, что это решение принесло Азербайджану значительный доход, глава государства отметил: "Благодаря увеличению наших золотых резервов, наш Государственный нефтяной фонд заработал более 10 миллиардов долларов США только за счет этого. Но если цена упадет, конечно, наши резервы уменьшатся. Поэтому сейчас наши резервы меняются каждый день. Сегодня, вероятно, они составляют 84 или 83 миллиарда долларов. Завтра будет 85 миллиардов. Но тем не менее это одни из самых высоких резервов на душу населения в мире".

    Ильхам Алиев интервью
    Prezident: Qızıl ehtiyatlarının artırılması ARDNF-ə 10 milyard dollardan artıq vəsait qazandırıb
    President: By increasing our gold reserves, the State Oil Fund earned more than 10 billion U.S. dollars

    Последние новости

    23:09

    Делси Родригес принесла присягу в качестве и. о. президента Венесуэлы

    Другие страны
    23:01

    Адвокат Мадуро в суде заявил об иммунитете президента Венесуэлы

    Другие страны
    22:59

    Президент Азербайджана: Мы живем не в мире, где есть Устав ООН, поэтому мы должны быть сильными

    Внешняя политика
    22:56

    Президент: В Азербайджане семь частных компаний начали производство продукции военного назначения

    Армия
    22:55

    Президент: Азербайджан в 2025 году произвел военную продукцию на 1,4 млрд манатов

    Армия
    22:53

    "Челси" готов предложить более €150 млн за футболиста "Реала" Винисиуса

    Футбол
    22:51

    Ильхам Алиев: Многие хотели бы повторить наш успех, но никому это не удалось

    Внутренняя политика
    22:50

    Президент Азербайджана: Мы не должны расслабляться после нашей славной Победы

    Армия
    22:40

    Госдеп: Западное полушарие является исключительной зоной интересов США

    Другие страны
    Лента новостей