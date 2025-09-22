İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Əli Əsədov Laosun Baş prokuroru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 17:06
    Əli Əsədov Laosun Baş prokuroru ilə görüşüb

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Laos Xalq Demokratik Respublikası Ali Xalq Prokurorluğunun Baş prokuroru Saysana Kotputanla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Görüşdə bu il Azərbaycanla Laos arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin qeyd olunduğu bildirilib.

    İki ölkə arasında yaxşı əlaqələrin olduğu vurğulanıb, iqtisadiyyat, ticarət, investisiya və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün əlverişli perspektivlərin mövcudluğu qeyd edilib.

    S.Kotputanın səfəri çərçivəsində müvafiq Anlaşma Memorandumunun imzalanmasının iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub.

    Görüşdə Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev iştirak edib.

    Son xəbərlər

    17:23

    Laza kəndindən palçıqlı sel keçib

    Hadisə
    17:19

    "Bank of Baku"dan SƏHİYYƏ, TİBB işçiləri üçün 50 000 manata qədər KOMİSSİYASIZ kredit

    Maliyyə
    17:17

    Azərbaycanın neft-qaz sektoruna qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri açıqlanıb

    Energetika
    17:11

    Sabah İmişli və Saatlıda 2500-dən çox abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:06

    Əli Əsədov Laosun Baş prokuroru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:04
    Foto

    Mingəçevirdə "Olimpiya Ümidləri" beynəlxalq karate turniri təşkil olunub

    Fərdi
    16:59

    Putin TŞ üzvləri ilə miqrasiya məsələlərini müzakirə edib

    Region
    16:56

    EBRD Azərbaycanda islahatların katalizatoru olmağa köklənib

    Maliyyə
    16:55

    Macarıstan şirkətləri Qarabağın bərpasına investisiya yatırmağa hazırdırlar

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti