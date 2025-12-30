İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Serxio Ramos yenidən Fransaya qayıda bilər

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 09:05
    Serxio Ramos yenidən Fransaya qayıda bilər

    İspaniya millisinin sabiq müdafiəçisi Serxio Ramos yenidən Fransaya qayıda bilər.

    "Report" "Actu Foot"a istinadən xəbər verir ki, futbolçunun xidmətlərində "Nitsa" klubu maraqlıdır.

    Artıq tərəflər arasında danışıqlara start verilib. Fransa təmsilçisi Avropa futboluna qayıtmağı hədəfləyən mərkəz müdafiəçisi ilə müqavilə imzalamaq imkanını nəzərdən keçirir.

    Qeyd edək ki, Avropada "Real", "Sevilya" (hər ikisi İspaniya), PSJ (Fransa) kimi klublarda forma geyinmiş 39 yaşlı Ramosun son iş yeri Meksika təmsilçisi "Monterrey" olub. O, dekabrın əvvəlində komandadan ayrılıb.

    Serxio Ramos "Nitsa" PSJ "Real" "Sevilya" klubu "Monterrey"

    Son xəbərlər

    09:21

    İspaniya La Liqasında ilin rəmzi komandası müəyyənləşib

    Futbol
    09:20

    TƏBİB: Bayram günlərində Bakıda 140, regionlarda 270 briqada fəaliyyət göstərəcək

    Sağlamlıq
    09:19

    Qaxda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    09:09

    Bayram günlərinin hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    09:07

    Səhiyyə Nazirliyi bayram və istirahət günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Sağlamlıq
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2025)

    Maliyyə
    09:05

    Serxio Ramos yenidən Fransaya qayıda bilər

    Futbol
    09:00

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yəmən limanına zərbələr endirib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:59

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti