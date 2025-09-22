Али Асадов встретился с генпрокурором Лаоса
Внешняя политика
- 22 сентября, 2025
- 17:51
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Лаоса Сайсаной Котпутаном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.
Стороны отметили, что в этом году Азербайджан и Лаос отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Было подчеркнуто наличие хороших связей между двумя странами, отмечены благоприятные перспективы для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и других областях.
Выражена уверенность, что подписание меморандума о взаимопонимании в рамках визита С.Котпутана внесет вклад в развитие сотрудничества между органами прокуратуры двух стран.
На встрече присутствовал генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.
Последние новости
19:03
Глава Комитета: Подготовлены генпланы 12 городов Карабаха и Восточного ЗангезураИнфраструктура
19:02
Президент Казахстана обсудил с главой Chevron поставки углеводородов по Среднему коридоруВ регионе
18:50
Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утвержденияИнфраструктура
18:48
Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридораВ регионе
18:47
Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречиВнешняя политика
18:43
Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиямиФормула 1
18:40
Эрдоган призвал мировое сообщество признать ПалестинуВ регионе
18:39
ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спросЭнергетика
18:36
Фото