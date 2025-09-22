Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Али Асадов встретился с генпрокурором Лаоса

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 17:51
    Али Асадов встретился с генпрокурором Лаоса

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Лаоса Сайсаной Котпутаном.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    Стороны отметили, что в этом году Азербайджан и Лаос отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Было подчеркнуто наличие хороших связей между двумя странами, отмечены благоприятные перспективы для развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и других областях.

    Выражена уверенность, что подписание меморандума о взаимопонимании в рамках визита С.Котпутана внесет вклад в развитие сотрудничества между органами прокуратуры двух стран.

    На встрече присутствовал генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.

    Əli Əsədov Laosun Baş prokuroru ilə görüşüb
    Azerbaijani PM meets with Prosecutor General of Laos

