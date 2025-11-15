İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitindən əvvəl binalarda Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 21:46
    Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşü ərəfəsində Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddəki binalar sammitdə iştirakçı ölkələrin bayraqları ilə işıqlandırılıb.

    Bu barədə "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.

    Şəhəri Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan dövlət bayraqlarının bəzəməsi region ölkələri arasında birlik və dostluq atmosferi yaradıb.

    Xüsusi diqqət Azərbaycan bayrağına yönəldilib, bu da ikitərəfli əlaqələrin xüsusi əhəmiyyətini və Bakının regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsindəki rolunu simvolizə edib.

    Mərkəzi Asiya Məşvərət Görüşü
