Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitindən əvvəl binalarda Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub
Xarici siyasət
- 15 noyabr, 2025
- 21:46
Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşü ərəfəsində Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddəki binalar sammitdə iştirakçı ölkələrin bayraqları ilə işıqlandırılıb.
Bu barədə "Report"un Daşkəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir.
Şəhəri Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan dövlət bayraqlarının bəzəməsi region ölkələri arasında birlik və dostluq atmosferi yaradıb.
Xüsusi diqqət Azərbaycan bayrağına yönəldilib, bu da ikitərəfli əlaqələrin xüsusi əhəmiyyətini və Bakının regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsindəki rolunu simvolizə edib.
