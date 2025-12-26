İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ali Radada müharibə şəraitində prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı işçi qrupunun iclası başlayıb

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:31
    Ali Radada müharibə şəraitində prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı işçi qrupunun iclası başlayıb

    Ukraynada Ali Radasında, ilk dəfə olaraq müharibə şəraitində prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı işçi qrupunun iclası başlayıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, birinci vitse-spiker Aleksandr Kornienkonun sədrliyi ilə işçi qrup yeni qanun layihəsini bu iclasda təqdim edir.

    Qanun layihəsi daha sonra parlamentin iclasına təqdim ediləcək.

    Layihənin qəbul ediləcəyi təqdirdə, gələn il Ukraynada ilk dəfə müharibə şəraitində prezident seçkiləri keçirilə bilər.

    Qeyd edək ki, beynəlxalq normalara əsasən Ukrayna qanunvericiliyi müharibə şəraitində seçkilər və referendum keçirilməsini qadağan edir. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, dekabrın əvvəlində Ali Radanın nümayəndələri ilə görüşərək müharibə şəraitində prezident seçkilərinin və referendumun keçirilməsini nəzərdə tutan, bur dəfəlik qanun layihəsini hazırlanması və parlamentdə müzakirə edilməsini təklif edib.

    Ukraynada sülh planının müddəaların dərhal prezident seçkilərinin keçirilməsi və ərazi məsələləri ilə bağlı referendum da nəzərdə tutulub. Növbəti prezident seçkilərinin vaxtı 2024-cü ilin martında müharibəyə görə təxirə salınıb.

    Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi Volodimir Zelenski Ali Rada
    В Верховной Раде началась работа над законом о президентских выборах при военном положении

    Son xəbərlər

    14:14

    ETSN və Vəkillər Kollegiyası Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirib

    Ekologiya
    14:13

    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    Turizm
    14:10

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Daxili siyasət
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    14:08
    Foto

    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:05

    Gələcəkdə Sərsəng su anbarında da avarçəkmə üzrə yarışlar keçirilə bilər

    Fərdi
    14:03

    "Bahar" yatağına investorların cəlbinə başlanılır

    Energetika
    14:02

    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    İdman
    14:00

    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti