В Верховной Раде началась работа над законом о президентских выборах при военном положении
- 26 декабря, 2025
- 14:04
В Верховной раде Украины началось первое заседание рабочей группы по вопросу проведения президентских выборов в условиях войны.
Как сообщает восточноевропейское Report, заседание проходит под председательством первого вице-спикера Александра Корниенко.
Рабочая группа обсудит новый законопроект, который далее планируется вынести на пленарное заседание парламента. В случае его принятия уже в следующем году в стране могут впервые состояться президентские выборы в условиях военного положения.
Действующее законодательство Украины запрещает проведение выборов и референдумов во время войны.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря предложил разработать и обсудить в парламенте разовый законопроект, допускающий проведение президентских выборов и референдума в период военного положения.
Положения мирного плана по Украине предусматривают незамедлительное проведение президентских выборов и референдума по территориальным вопросам.