В Верховной Раде началась работа над законом о президентских выборах при военном положении

В Верховной раде Украины началось первое заседание рабочей группы по вопросу проведения президентских выборов в условиях войны.

Как сообщает восточноевропейское Report, заседание проходит под председательством первого вице-спикера Александра Корниенко.

Рабочая группа обсудит новый законопроект, который далее планируется вынести на пленарное заседание парламента. В случае его принятия уже в следующем году в стране могут впервые состояться президентские выборы в условиях военного положения.

Действующее законодательство Украины запрещает проведение выборов и референдумов во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря предложил разработать и обсудить в парламенте разовый законопроект, допускающий проведение президентских выборов и референдума в период военного положения.

Положения мирного плана по Украине предусматривают незамедлительное проведение президентских выборов и референдума по территориальным вопросам.