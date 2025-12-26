Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Верховной Раде началась работа над законом о президентских выборах при военном положении

    26 декабря, 2025
    • 14:04
    В Верховной Раде началась работа над законом о президентских выборах при военном положении

    В Верховной раде Украины началось первое заседание рабочей группы по вопросу проведения президентских выборов в условиях войны.

    Как сообщает восточноевропейское Report, заседание проходит под председательством первого вице-спикера Александра Корниенко.

    Рабочая группа обсудит новый законопроект, который далее планируется вынести на пленарное заседание парламента. В случае его принятия уже в следующем году в стране могут впервые состояться президентские выборы в условиях военного положения.

    Действующее законодательство Украины запрещает проведение выборов и референдумов во время войны.

    Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря предложил разработать и обсудить в парламенте разовый законопроект, допускающий проведение президентских выборов и референдума в период военного положения.

    Положения мирного плана по Украине предусматривают незамедлительное проведение президентских выборов и референдума по территориальным вопросам.

