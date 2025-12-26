İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbər şəxsi hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə şübhəli bilinir

    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:30
    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbər şəxsi hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə şübhəli bilinir

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin (UTX) Xarkov vilayəti üzrə keçmiş rəhbəri Roman Dudin vilayət binasının ələ keçirilməsini təşkil etməkdə və rəhbərliyi devirməyə cəhd etməkdə şübhəli bilinib.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbərinə görə, bu barədə Dövlət Təhqiqatlar Bürosu (DİB) məlumat yayıb.

    "Büro Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin Xarkov vilayətindəki keçmiş rəhbəri girov müqabilində həbsdən çıxmağa cəhd edərkən həbs edib və ona qarşı şübhə irəli sürüb", - DTB-in bəyanatında deyilir.

    Media məlumatlarına görə, istintaq müəyyən edib ki, Xarkov UTX-nin keçmiş rəhbəri 24 fevral 2022-ci ildə Rusiyanın müdaxiləsi barədə məlumatlı olub və bu müdaxilənin uğurlu olacağını düşünərək, xüsusilə dövlət hakimiyyəti orqanının fəaliyyətini təmin edən binanı ələ keçirməyi və bununla da müəssisənin normal işinə mane olmağı planlaşdırıb.

    Hazırda məhkəmə Dudin üçün yeni qətimkan tədbiri seçməlidir. Təqsirləndirilən şəxsin günahı sübuta yetiriləcəyi təqdirdə, əmlakı müsadirə edilməklə beş ildən on ilədək həbs cəzası ala bilər.

    "RBK-Ukrayna" xəbər verir ki, Dudin 25 mart 2020-ci ildən Xarkovdakı UTX idarəsinə rəhbərlik edib. İstintaqın məlumatına görə, o, Rusiyanın tam miqyaslı müdaxiləsinin başlanğıcında şəhərin müdafiəsi üçün heç bir tədbir görməyib və sonradan qaçıb.

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski 29 may 2022-ci ildə Dudini tam miqyaslı müharibənin ilk günlərindən şəhərin müdafiəsinə kömək etmədiyi üçün vəzifəsindən azad edib. Bundan sonra Dudinə dövlətə xəyanətdə və hərbi vəziyyət şəraitində xidmət yerini özbaşına tərk etməkdə şübhəli bilindiyi barədə məlumat verilib.

    Ukrayna Xarkov
    Экс-главу СБУ Харьковской области подозревают в организации захвата власти

    Son xəbərlər

    14:14

    ETSN və Vəkillər Kollegiyası Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirib

    Ekologiya
    14:13

    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    Turizm
    14:10

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Daxili siyasət
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    14:08
    Foto

    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:05

    Gələcəkdə Sərsəng su anbarında da avarçəkmə üzrə yarışlar keçirilə bilər

    Fərdi
    14:03

    "Bahar" yatağına investorların cəlbinə başlanılır

    Energetika
    14:02

    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    İdman
    14:00

    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti