    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 12:52
    Бывшему руководителю управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роману Дудину объявили о подозрении в организации захвата здания Харьковской областной государственной администрации (ОГА) и попытке устранения руководства области.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

    "Государственное бюро расследований задержало и объявило подозрение бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области при попытке выйти из-под стражи под залог", - сказано в заявлении ГБР.

    По информации СМИ, следствие установило, что экс-руководитель СБУ Харькова, зная о российском вторжении 24 февраля 2022 года и считая, что оно будет успешным, в частности планировал занять здание, обеспечивающее деятельность органа государственной власти, чтобы воспрепятствовать нормальной работе учреждения.

    Сейчас суд должен избрать Дудину новую меру пресечения. В случае доказательства вины подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

    РБК-Украина сообщает, что Дудин возглавлял управление СБУ в Харькове с 25 марта 2020 года. В начале полномасштабного вторжения РФ он, по данным следствия, не предпринимал действий для обороны города, а потом сбежал.

    Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая 2022 года уволил Дудина за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны. Уже впоследствии после этого Дудину сообщили о подозрении в госизмене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения.

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbər şəxsi hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə şübhəli bilinir

    Лента новостей