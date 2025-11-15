Ташкент подсвечен в цвета флага Азербайджана в преддверии саммита Центральной Азии
Внешняя политика
15 ноября, 2025
- 21:40
В преддверии седьмой консультативной встречи глав государств Центральной Азии здания Ташкента были подсвечены в цветах флагов стран-участниц саммита.
Об этом сообщает корреспондент Report из Ташкента.
Световые инсталляции украсили город в оттенках государственных флагов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, подчеркнув атмосферу единства и дружбы между странами региона. Отдельное внимание уделялось цветам флага Азербайджана, символизируя особое значение двусторонних связей и роли Баку в укреплении регионального сотрудничества.
