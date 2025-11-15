Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Ташкент подсвечен в цвета флага Азербайджана в преддверии саммита Центральной Азии

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 21:40
    Ташкент подсвечен в цвета флага Азербайджана в преддверии саммита Центральной Азии

    В преддверии седьмой консультативной встречи глав государств Центральной Азии здания Ташкента были подсвечены в цветах флагов стран-участниц саммита.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Ташкента.

    Световые инсталляции украсили город в оттенках государственных флагов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, подчеркнув атмосферу единства и дружбы между странами региона. Отдельное внимание уделялось цветам флага Азербайджана, символизируя особое значение двусторонних связей и роли Баку в укреплении регионального сотрудничества.

    саммит ЦА флаг Азербайджана Ташкент
    Фото
    Видео
    Daşkənddə Mərkəzi Asiya Sammitindən əvvəl binalarda Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Последние новости

    00:20

    Хакан Фидан: Вопрос по F-35 может быть решен в ближайшее время

    В регионе
    00:02

    В Стамбуле пятеро рабочих спасены после обвала грунта - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:54

    Хакан Фидан: США внимательно следят за процессами на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    23:38

    Угроза взрыва в здании BFMTV оказалась ложной - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:22

    Турция обыграла Болгарию и вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026

    Футбол
    22:57
    Видео

    В Низаминском районе Баку в жилом доме произошел пожар

    Происшествия
    22:46
    Фото

    В Ташкенте состоялся салют в честь глав государств, принимающих участие в саммите ЦА

    Внешняя политика
    22:44

    В Имишли в гравийном карьере погиб человек

    Происшествия
    22:29

    Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе

    В регионе
    Лента новостей