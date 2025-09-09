İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal

    Çin Orta Dəhlizin inşasında iştirak etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 17:41
    Çin Orta Dəhlizin inşasında iştirak etməyə hazırdır

    Çin Orta Dəhlizin inşasında iştirak etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Avrasiya Sosial İnkişaf Tədqiqatları İnstitutunun direktoru Li Yongquan Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Beyin Mərkəzləri Forumunun on üçüncü sessiyasında deyib. 

    Onun sözlərinə görə, əgər dəhliz iqtisadi cəhətdən gəlirlidirsə, o zaman investisiya baxımından da problem yoxdur:

    "Əsas məqsəd budur ki, həqiqi ticarət maşrutlarını bir-birini tamamlasın. Bura yarış meydanı deyil və biz dəhlizlər mövzusunda Asiya ölkələri olaraq bir-birimizlə yarışmırıq. Daim dəstəyə hazırıq".

    AQEM Çin Orta Dəhliz iştirak investisiya
    Китай готов участвовать в строительстве Среднего коридора
    China ready to participate in construction of Middle Corridor

    Son xəbərlər

    19:01

    BMT Baş katibi İsrailin Qətərdəki HƏMAS liderlərinə zərbə endirməsini pisləyib

    Digər ölkələr
    18:56

    AFFA-da Yüksək Qızlar Liqasında iştirak üçün müraciət etmiş klubların sənədlərinə baxılıb

    Futbol
    18:48
    Foto

    Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:47
    Foto

    Naxçıvanda "Yay düşərgəsi"ndə iştirak edən uşaqlarla görüş keçirilib

    Ekologiya
    18:37

    Azərbaycan və Latviya arasında strateji dialoqun dördüncü iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    18:36
    Foto

    "Botaş" və BP arasında LNG tədarükü haqqında üçillik müqavilə bağlanıb

    Energetika
    18:31

    Azərbaycanda kotirovka sorğusu üzrə satınalmalar 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    18:31
    Foto

    Ceyhun Bayramov Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Xarici siyasət
    18:26
    Video

    Dohada baş verən partlayışlar zamanı HƏMAS rəhbərliyindən heç kim həlak olmayıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti