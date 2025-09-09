Çin Orta Dəhlizin inşasında iştirak etməyə hazırdır
Xarici siyasət
- 09 sentyabr, 2025
- 17:41
Çin Orta Dəhlizin inşasında iştirak etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Avrasiya Sosial İnkişaf Tədqiqatları İnstitutunun direktoru Li Yongquan Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Beyin Mərkəzləri Forumunun on üçüncü sessiyasında deyib.
Onun sözlərinə görə, əgər dəhliz iqtisadi cəhətdən gəlirlidirsə, o zaman investisiya baxımından da problem yoxdur:
"Əsas məqsəd budur ki, həqiqi ticarət maşrutlarını bir-birini tamamlasın. Bura yarış meydanı deyil və biz dəhlizlər mövzusunda Asiya ölkələri olaraq bir-birimizlə yarışmırıq. Daim dəstəyə hazırıq".
Son xəbərlər
19:01
BMT Baş katibi İsrailin Qətərdəki HƏMAS liderlərinə zərbə endirməsini pisləyibDigər ölkələr
18:56
AFFA-da Yüksək Qızlar Liqasında iştirak üçün müraciət etmiş klubların sənədlərinə baxılıbFutbol
18:48
Foto
Ceyhun Bayramov Aİ nümayəndəliyinin yeni təyin olunmuş rəhbərini qəbul edibXarici siyasət
18:47
Foto
Naxçıvanda "Yay düşərgəsi"ndə iştirak edən uşaqlarla görüş keçirilibEkologiya
18:37
Azərbaycan və Latviya arasında strateji dialoqun dördüncü iclası keçirilibXarici siyasət
18:36
Foto
"Botaş" və BP arasında LNG tədarükü haqqında üçillik müqavilə bağlanıbEnergetika
18:31
Azərbaycanda kotirovka sorğusu üzrə satınalmalar 2 dəfədən çox artıbMaliyyə
18:31
Foto
Ceyhun Bayramov Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edibXarici siyasət
18:26
Video