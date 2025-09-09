ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар

    Китай готов участвовать в строительстве Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 18:04
    Китай готов участвовать в строительстве Среднего коридора

    Китай готов участвовать в строительстве Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом сказал директор Института исследований евразийского социального развития Китая Ли Юнцюань на 30-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По его словам, если коридор экономически выгоден, то проблем с инвестициями нет: "Главная цель заключается в том, чтобы реальные торговые маршруты дополняли друг друга".

    Средний коридор СВМДА
    Çin Orta Dəhlizin inşasında iştirak etməyə hazırdır
    China ready to participate in construction of Middle Corridor

    Последние новости

    19:05

    Госслужба: В украинском поселке Яровая число погибших из-за ударов ВС РФ достигло 24, пострадали 19 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:02
    Фото

    Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла ЕС в Азербайджане

    Внешняя политика
    18:59

    Еврокомиссия утвердила программу по повышению обороноспособности на 150 млрд евро

    Другие страны
    18:59

    В Азербайджане в 2024 году госзакупки посредством тендеров выросли на 16,8%, запроса котировок - удвоились

    Финансы
    18:52

    Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер

    Внешняя политика
    18:52

    Генсек ООН осудил удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре

    Другие страны
    18:50
    Фото

    В Азербайджане для участников учений представлена художественная программа "Наше братство вечно и непоколебимо"

    Армия
    18:42

    Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкам

    Другие страны
    18:35
    Фото

    Джейхун Байрамов принял верительные грамоты нового посла Египта

    Внешняя политика
    Лента новостей