Китай готов участвовать в строительстве Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Института исследований евразийского социального развития Китая Ли Юнцюань на 30-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, если коридор экономически выгоден, то проблем с инвестициями нет: "Главная цель заключается в том, чтобы реальные торговые маршруты дополняли друг друга".