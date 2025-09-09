Китай готов участвовать в строительстве Среднего коридора
Внешняя политика
- 09 сентября, 2025
- 18:04
Китай готов участвовать в строительстве Среднего коридора.
Как сообщает Report, об этом сказал директор Института исследований евразийского социального развития Китая Ли Юнцюань на 30-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
По его словам, если коридор экономически выгоден, то проблем с инвестициями нет: "Главная цель заключается в том, чтобы реальные торговые маршруты дополняли друг друга".
