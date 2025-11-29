Çin nümayəndələrinin XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirakı müzakirə olunub
Çin nümayəndələrinin XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirakı müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyətinin Pekin şəhərində yüksək səviyyəli görüşündə müzakirələr aparılıb.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Çin Hökumətinin Avropa məsələləri üzrə sabiq Xüsusi Nümayəndəsi, səfir Vu Honqbo ilə daha sonra isə Tsinghua Universitetinin Manfsild Friman professoru, "Çin və Dünya İqtisadiyyatı Mərkəzi"nin (CCWE) direktoru, tanınmış iqtisadçı Li Daokui, eləcə də Mərkəzin İdarə Heyətinin üzvü və Şvartsman Kollecinin İcraçı dekanı Dr. David Pan ilə görüşlər keçirilib. Görüşlər zamanı əməkdaşlıq imkanları, eləcə də XIII Qlobal Bakı Forumunda Çin nümayəndələrinin iştirakı müzakirə olunub.
Səfərin növbəti günündə nümayəndə heyəti Çin Xalq Xarici İşlər İnstitutunun prezidenti Vu Ken və institutun vitse-prezidenti Yan Tao ilə görüşüb. Tərəflər humanitar dialoq, qlobal məsələlərdə hər iki qurumun birgə fəaliyyət perspektivləri və çoxtərəfli əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Proqram çərçivəsində Dünya Bankının sabiq baş iqtisadçısı və baş vitse-prezidenti professor Justin Yifu Lin ilə görüş də keçirilib. Regional iqtisadi tendensiyalar və dayanıqlı inkişaf strategiyalarının müzakirəsinin ardından, görüşdə həmçinin 2026-cı ildə keçiriləcək XIII Qlobal Bakı Forumu, Ümumdünya Şəhərsalma Forumu və Mərkəzin BMT çərçivəsində təşkil etdiyi tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.