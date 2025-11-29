В Пекине обсуждены возможности участия Китая в XIII Глобальном Бакинском Форуме

Делегация Международного центра Низами Гянджеви обсудила в Пекине вопросы сотрудничества и участия китайских представителей в XIII Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Report, в ходе визита состоялись встречи с рядом высокопоставленных экспертов и представителей ведущих научных и дипломатических структур Китая. Делегация провела переговоры с бывшим специальным представителем правительства КНР по европейским вопросам, послом Ву Хонгбо, профессором Университета Цинхуа, директором Центра Китая и мировой экономики (CCWE) Ли Даокуи, а также членом Совета директоров Центра и исполнительным деканом Колледжа Шварцмана Девидом Паном.

На следующий день состоялась встреча с президентом Института внешних дел народа Китая Ву Кеном и вице-президентом института Ян Тао. Стороны обсудили развитие гуманитарного диалога, перспективы совместной деятельности по глобальным вопросам и направления многостороннего сотрудничества.

Кроме того, делегация встретилась с бывшим главным экономистом и старшим вице-президентом Всемирного банка, профессором Джастином Ифу Лином. Переговоры охватили темы региональных экономических тенденций, стратегий устойчивого развития и подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму, намеченному на 2026 год, , Всемирному форуму урбанизации, а также мероприятиям Центра в рамках ООН.