    В Пекине обсуждены возможности участия Китая в XIII Глобальном Бакинском Форуме

    Внешняя политика
    • 29 ноября, 2025
    • 17:25
    Делегация Международного центра Низами Гянджеви обсудила в Пекине вопросы сотрудничества и участия китайских представителей в XIII Глобальном Бакинском форуме.

    Как сообщает Report, в ходе визита состоялись встречи с рядом высокопоставленных экспертов и представителей ведущих научных и дипломатических структур Китая. Делегация провела переговоры с бывшим специальным представителем правительства КНР по европейским вопросам, послом Ву Хонгбо, профессором Университета Цинхуа, директором Центра Китая и мировой экономики (CCWE) Ли Даокуи, а также членом Совета директоров Центра и исполнительным деканом Колледжа Шварцмана Девидом Паном.

    На следующий день состоялась встреча с президентом Института внешних дел народа Китая Ву Кеном и вице-президентом института Ян Тао. Стороны обсудили развитие гуманитарного диалога, перспективы совместной деятельности по глобальным вопросам и направления многостороннего сотрудничества.

    Кроме того, делегация встретилась с бывшим главным экономистом и старшим вице-президентом Всемирного банка, профессором Джастином Ифу Лином. Переговоры охватили темы региональных экономических тенденций, стратегий устойчивого развития и подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму, намеченному на 2026 год, , Всемирному форуму урбанизации, а также мероприятиям Центра в рамках ООН.

    Çin nümayəndələrinin XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirakı müzakirə olunub
