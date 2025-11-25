Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanasında olub
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 23:00
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində Apostol Kitabxanasında olub.
"Report" xəbər verir ki, nazir bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Bu misilsiz insanlıq tarixi xəzinəsi bizə əsrlər boyu əlyazmalar və mətnlərdə qorunub saxlanılan dialoqun gücünü xatırladır. Özünün zəngin multikulturalizm ənənəsinə malik olan Azərbaycan ortaq gələcəyimiz üçün daha dərin qarşılıqlı anlaşmaya aparan yol kimi belə mədəniyyətlərarası mübadiləni təşviq etməkdən qürur duyur", - C. Bayramov paylaşımda bildirib.
