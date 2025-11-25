İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanasında olub

    Xarici siyasət
    • 25 noyabr, 2025
    • 23:00
    Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanasında olub

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vatikana rəsmi səfəri çərçivəsində Apostol Kitabxanasında olub.

    "Report" xəbər verir ki, nazir bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Bu misilsiz insanlıq tarixi xəzinəsi bizə əsrlər boyu əlyazmalar və mətnlərdə qorunub saxlanılan dialoqun gücünü xatırladır. Özünün zəngin multikulturalizm ənənəsinə malik olan Azərbaycan ortaq gələcəyimiz üçün daha dərin qarşılıqlı anlaşmaya aparan yol kimi belə mədəniyyətlərarası mübadiləni təşviq etməkdən qürur duyur", - C. Bayramov paylaşımda bildirib.

    Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanası
    Foto
    Джейхун Байрамов посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку

    Son xəbərlər

    00:14

    Britaniya Ukraynaya HHM raketlərinin yeni partiyasını göndərəcək

    Digər ölkələr
    00:01

    UEFA Çempionlar Liqası: "Napoli" - "Qarabağ" oyunu başlayıb

    Futbol
    23:53

    Tramp: Uitkoff Putinlə görüşmək üçün Moskvaya gedəcək

    Digər ölkələr
    23:45

    İsrail ordusu Qəzzanın cənubunda beş döyüşçünü zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    23:40

    "Qalatasaray" Çempionlar Liqasının V turunda Belçika klubuna məğlub olub

    Futbol
    23:32
    Foto

    Ceyhun Bayramov Vatikanda Müqəddəs Pyotr Bazilikası ilə tanış olub

    Xarici siyasət
    23:19

    Niderland "Skyranger 30" dron əleyhinə sistemlərinin yerləşdirilməsini sürətləndirəcək

    Digər ölkələr
    23:09

    Yermak: Ukrayna NATO-ya üzvlükdən imtina etməyəcək

    Digər ölkələr
    23:00
    Foto

    Ceyhun Bayramov Vatikan Apostol Kitabxanasında olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti