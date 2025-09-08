İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan və Cibuti XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    • 08 sentyabr, 2025
    • 17:21
    Azərbaycan və Cibuti XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Azərbaycan və Cibuti Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycn Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, nazir Ceyhun Bayramov Cibuti Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Məhəmməd Əli Həsəni qəbul edib.

    Görüş zamanı Azərbaycan və Cibuti arasında ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivləri, çoxtərəfli formatlarda tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    İqtisadiyyat, ticarət, humanitar, təhsil və s. istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın geniş perspektivləri olduğu vurğulanıb. 

    Regional və beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində qarşılıqlı dəstək və həmrəyliyin bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunub. 2026-cı ildə Azərbaycanda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşünün və növbəti iki il ərzində Azərbaycan sədrliyinin əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaratdığı bildirilib.

    Görüş zamanı ötən ay Vaşinqton şəhərində baş tutmuş görüş və əldə olunan razılıqların əhəmiyyəti qeyd edilib, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin təşəbbüskarı olan ölkəmizin bundan sonra da sülh gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində səylərini davam etdirəcəyi diqqətə çatdırılıb.

    Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Eyni gündə Azərbaycan və Cibutinin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Siyasi məsləhətləşmələrə Azərbaycan tərəfindən xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev, Cibuti tərəfindən isə Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibi Məhəmməd Əli Həsən rəhbərlik edib.

    Байрамов обсудил с генсеком МИД Джибути перспективы двустороннего сотрудничества
    Azerbaijan, Djibouti discuss prospects for bilateral cooperation

