Байрамов обсудил с генсеком МИД Джибути перспективы двустороннего сотрудничества
- 08 сентября, 2025
- 17:29
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря МИД Джибути Мохаммеда Али Хассани.
Как сообщили Report в МИД, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в многосторонних форматах. Отмечены широкие возможности для развития партнерства в экономике, торговле, гуманитарной и образовательной сферах.
Особое внимание уделено сотрудничеству в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Подчеркнуто, что председательство Азербайджана в ОИС на предстоящие два года и проведение саммита организации в 2026 году откроют новые возможности для совместной работы.
На встрече также обсуждалась важность прошедших в августе переговоров в Вашингтоне и роль Азербайджана в продвижении мирного процесса с Арменией.