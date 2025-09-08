Байрамов обсудил с генсеком МИД Джибути перспективы двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря МИД Джибути Мохаммеда Али Хассани.

Как сообщили Report в МИД, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в многосторонних форматах. Отмечены широкие возможности для развития партнерства в экономике, торговле, гуманитарной и образовательной сферах.

Особое внимание уделено сотрудничеству в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Подчеркнуто, что председательство Азербайджана в ОИС на предстоящие два года и проведение саммита организации в 2026 году откроют новые возможности для совместной работы.

На встрече также обсуждалась важность прошедших в августе переговоров в Вашингтоне и роль Азербайджана в продвижении мирного процесса с Арменией.