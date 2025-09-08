ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Байрамов обсудил с генсеком МИД Джибути перспективы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 17:29
    Байрамов обсудил с генсеком МИД Джибути перспективы двустороннего сотрудничества

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генерального секретаря МИД Джибути Мохаммеда Али Хассани.

    Как сообщили Report в МИД, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в многосторонних форматах. Отмечены широкие возможности для развития партнерства в экономике, торговле, гуманитарной и образовательной сферах.

    Особое внимание уделено сотрудничеству в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Подчеркнуто, что председательство Азербайджана в ОИС на предстоящие два года и проведение саммита организации в 2026 году откроют новые возможности для совместной работы.

    На встрече также обсуждалась важность прошедших в августе переговоров в Вашингтоне и роль Азербайджана в продвижении мирного процесса с Арменией.

    Азербайджан Джибути переговоры МИД
    Фото
    Azərbaycan və Cibuti XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Фото
    Azerbaijan, Djibouti discuss prospects for bilateral cooperation

    Последние новости

    18:38

    В Азербайджане утвердили 18 национальных стандартов по охране труда

    Социальная защита
    18:30

    Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союза

    ИКТ
    18:27

    Самвел Карапетян останется под стражей по решению суда

    В регионе
    18:24

    Посол: Иран и Азербайджан имеют перспективы для развития религиозно-культурных связей

    Внешняя политика
    18:22

    Саня Божиновска: Северная Македония заинтересована в разработке с Азербайджаном совместных ВИЭ-проектов

    Энергетика
    18:15

    Азербайджанский боксер победил соперника из Германии на чемпионате мира

    Индивидуальные
    18:13

    Счетная палата: Избыточные платежи в бюджет Нахчывана могут стать фактором риска

    Финансы
    18:13

    Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

    Другие страны
    17:59

    Сергей Ребров: Отставка Сантуша может придать дополнительную мотивацию сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей