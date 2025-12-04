Ceyhun Bayramov: ATƏT-in səmərəliliyinin artırılması vacibdir
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 16:47
Azərbaycan ATƏT çərçivəsində konstruktiv qarşılıqlı əlaqəyə təşkilatın işindəki mövcud çatışmazlıqlara baxmayaraq bu prosesə sadiq qaldığını təsdiqləyir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) 32-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.
"Biz ATƏT-in təhlükəsizliyə dair hərtərəfli konsepsiyası və ölkələrin geniş iştirakı sayəsində bu təşkilatın roluna inanmağa davam edirik", - nazir qeyd edib.
Məlumat yenilənir
Son xəbərlər
16:57
Korrupsiyada şübhəli bilinən Mogerini Diplomatik Kollecin rektoru vəzifəsini tərk edibDigər ölkələr
16:55
Səfir: Azərbaycanın Aİ ilə əməkdaşlığı enerji təchizatının diversifikasiyası baxımından strateji əhəmiyyət daşıyırXarici siyasət
16:54
Laçın və Kəlbəcərdə yanğının söndürülməsinə iki helikopter cəlb edilibHadisə
16:52
Foto
Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıbSağlamlıq
16:52
Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına vəsiqə qazanan daha bir komanda bəlli olubFutbol
16:51
Mirzoyan: Vaşinqton sammiti Cənubi Qafqaz üçün real "fürsət pəncərəsi" açıbXarici siyasət
16:50
"Kapital Bank"dan Beynəlxalq Bankçılıq Günündə daha bir uğurMaliyyə
16:47
Ceyhun Bayramov: ATƏT-in səmərəliliyinin artırılması vacibdirXarici siyasət
16:47