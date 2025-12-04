Байрамов заявил о необходимости повышения эффективности ОБСЕ

Азербайджан подтверждает приверженность конструктивному взаимодействию в рамках ОБСЕ, несмотря на существующие недостатки в работе организации.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

"Мы продолжаем верить в роль ОБСЕ благодаря ее всеобъемлющей концепции безопасности и широкому участию стран", - сказал министр.

В то же время, по словам Байрамова, для сохранения актуальности организация должна адаптироваться и демонстрировать ощутимые результаты своей деятельности.

Глава МИД подчеркнул, что только совместные решения способны приносить реальный эффект.

"Принцип консенсуса всегда должен оставаться фундаментальной особенностью наших коллективных усилий и краеугольным камнем процесса принятия решений. С этим пониманием мы остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия со всеми государствами-участниками ОБСЕ в преодолении проблем функциональности и эффективности организации", - заключил министр.