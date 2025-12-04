Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Байрамов заявил о необходимости повышения эффективности ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 16:32
    Байрамов заявил о необходимости повышения эффективности ОБСЕ

    Азербайджан подтверждает приверженность конструктивному взаимодействию в рамках ОБСЕ, несмотря на существующие недостатки в работе организации.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

    "Мы продолжаем верить в роль ОБСЕ благодаря ее всеобъемлющей концепции безопасности и широкому участию стран", - сказал министр.

    В то же время, по словам Байрамова, для сохранения актуальности организация должна адаптироваться и демонстрировать ощутимые результаты своей деятельности.

    Глава МИД подчеркнул, что только совместные решения способны приносить реальный эффект.

    "Принцип консенсуса всегда должен оставаться фундаментальной особенностью наших коллективных усилий и краеугольным камнем процесса принятия решений. С этим пониманием мы остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия со всеми государствами-участниками ОБСЕ в преодолении проблем функциональности и эффективности организации", - заключил министр.

    Ceyhun Bayramov: ATƏT-in səmərəliliyinin artırılması vacibdir
    Bayramov states need to improve effectiveness of OSCE
    Лента новостей