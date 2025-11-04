İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Binəli Yıldırım: TDT Ağsaqqallar Şurası ortaq türk əlifbası və tarixi məsələsini yaxından izləyir

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 10:36
    Binəli Yıldırım: TDT Ağsaqqallar Şurası ortaq türk əlifbası və tarixi məsələsini yaxından izləyir

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Ağsaqqallar Şurası ortaq türk əlifbası və türk tarixi məsələsini yaxından izləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TDT Ağsaqqallar Şurasının 18-ci iclasındakı çıxışında qurumun rəhbəri Binəli Yıldırım deyib.

    "Bu, türk dövlətləri arasında əlaqənin gücləndirilməsi yolunda ciddi fəaliyyətdir", - o əlavə edib.

    Sədr bu addımı ortaq türk kimliyinin gələcəyi naminə tarixi qərar kimi qiymətləndirib.

    B.Yıldırın UNESCO tərəfindən dekabrın 15-nin dünya türk dili ailəsi günü elan olunmasına da diqqət çəkib.

    O, bu qərarın UNESCO-nun oktyabrın 30-da işə başlayan 43-cü Baş Konfransında qəbul edildiyini diqqətə çatdırıb.

    Sədr daha sonra təşkilatın son zirvə görüşlərindən və orada qəbul olanan qərarların əhəmiyyətindən bəhs edib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Ağsaqqallar Şurası Bakı iclas
    Йылдырым: Совет аксакалов ОТГ уделяет особое внимание вопросам единого тюркского алфавита
    Turkic Council of Elders monitors work on common alphabet and history

    Son xəbərlər

    11:05

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində Naxçıvana dair dövlət proqramının maliyyə təminatı açıqlanmayıb

    Maliyyə
    11:03

    "Aqrarkredit" BOKT dividend ödəməkdən azad edilib

    Maliyyə
    11:02

    Bahar Muradova: Gender bərabərliyi üzrə 2025-2027-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının qəbulunu gözləyirik

    Daxili siyasət
    11:01

    Naxçıvandakı rezidentlər 10 il müddətinə əksər vergilərdən azad edilə bilər

    Biznes
    11:01

    Gələn il orta pensiya məbləğinin 579,2 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır

    Sosial müdafiə
    11:01

    SOCAR gələn il 450 milyon manat dividend ödəməli olacaq

    Maliyyə
    11:00

    Azərbaycanın vergi sistemində üfüqi monitorinqlər həyata keçiriləcək

    Biznes
    10:59

    "Araz-Naxçıvan"ın qapıçısı: "Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanacağımıza inanırdıq"

    Futbol
    10:58
    Foto

    Ədliyyə Nazirliyi və KOBİA biznes assosiasiyalarla görüş keçirib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti