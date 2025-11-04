Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Йылдырым: Совет аксакалов ОТГ уделяет особое внимание вопросам единого тюркского алфавита

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 11:04
    Йылдырым: Совет аксакалов ОТГ уделяет особое внимание вопросам единого тюркского алфавита

    Совет аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) уделяет особое внимание вопросам единого тюркского алфавита и истории.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Cовета аксакалов Бинали Йылдырым, выступая на 18-м заседании cовета.

    По его словам, эта работа играет важную роль в укреплении связей между тюркскими странами и является значимым шагом на пути формирования общего тюркского единства. Йылдырым назвал инициативу историческим решением во имя будущего общей тюркской идентичности.

    Он также отметил, что 15 декабря объявлено ЮНЕСКО Всемирным днем тюркской языковой семьи на 43-й Генеральной конференции организации.

    Бинали Йылдырым ОТГ Совет аксакалов
    Binəli Yıldırım: TDT Ağsaqqallar Şurası ortaq türk əlifbası və tarixi məsələsini yaxından izləyir
    Turkic Council of Elders monitors work on common alphabet and history

