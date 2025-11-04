Йылдырым: Совет аксакалов ОТГ уделяет особое внимание вопросам единого тюркского алфавита
Внешняя политика
- 04 ноября, 2025
- 11:04
Совет аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) уделяет особое внимание вопросам единого тюркского алфавита и истории.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Cовета аксакалов Бинали Йылдырым, выступая на 18-м заседании cовета.
По его словам, эта работа играет важную роль в укреплении связей между тюркскими странами и является значимым шагом на пути формирования общего тюркского единства. Йылдырым назвал инициативу историческим решением во имя будущего общей тюркской идентичности.
Он также отметил, что 15 декабря объявлено ЮНЕСКО Всемирным днем тюркской языковой семьи на 43-й Генеральной конференции организации.
Последние новости
11:33
В 2026 году финансирование публичных юрлиц в Азербайджане сократится почти на 12%Финансы
11:33
В Сиязане умер новорожденный ребенокПроисшествия
11:31
Исламские страны интересуются опытом Азербайджана в предотвращении родственных браковСоциальная защита
11:26
Счетная палата выявила дисбаланс между госдолгом и ростом бюджетных доходовФинансы
11:25
Счетная палата: Более 70% госнедвижимости Азербайджана остается без арендаторовБизнес
11:24
Омер Коджаман: Саммит в Габале подтвердил роль ОТГ как важного международного актораВнешняя политика
11:22
В Азербайджане задерживается принятие нового закона о приватизацииФинансы
11:21
Пашинян: Конфликт между Арменией и Азербайджаном закончился, но не в наших головахВ регионе
11:15
Видео