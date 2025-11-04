Йылдырым: Совет аксакалов ОТГ уделяет особое внимание вопросам единого тюркского алфавита

Совет аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ) уделяет особое внимание вопросам единого тюркского алфавита и истории.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Cовета аксакалов Бинали Йылдырым, выступая на 18-м заседании cовета.

По его словам, эта работа играет важную роль в укреплении связей между тюркскими странами и является значимым шагом на пути формирования общего тюркского единства. Йылдырым назвал инициативу историческим решением во имя будущего общей тюркской идентичности.

Он также отметил, что 15 декабря объявлено ЮНЕСКО Всемирным днем тюркской языковой семьи на 43-й Генеральной конференции организации.