İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh istiqamətində nailiyyətlərin davamını gözləyirik

    Xarici siyasət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 17:44
    BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh istiqamətində nailiyyətlərin davamını gözləyirik

    Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində əldə edilmiş nailiyyətlərin və müsbət inkişafın davam etməsini səbirsizliklə gözləyirik.

    "Report" xəbər verir ki, bunu sentyabrın 16-da Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə geniş tərkibdə görüşən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan deyib.

    "Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Qafqaz regionunda sülh və əmin-amanlığın bərqərar olmasına çox böyük əhəmiyyət verir, Azərbaycan başda olmaqla, bütün xalqların mənafeyi üçün bölgənin bütün ölkələri ilə əlaqələrini və əməkdaşlığını inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Bu xüsusda Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində əldə edilmiş nailiyyətlərin və müsbət inkişafın davam etməsini səbirsizliklə gözləyirik. Bu münasibətlə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dövlətinin regionda sülhün və əmin-amanlığın bərqərar olmasına, buradakı xalqların sülh şəraitində yaşamasına hər cür dəstək verməyə hazır olduğunu bir daha vurğulayırıq", - BƏƏ Prezidenti qeyd edib.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Ermənistan Azərbaycan
    Аль Нахайян: ОАЭ с нетерпением ждут дальнейшего прогресса в мирном процессе Баку и Еревана

    Son xəbərlər

    19:05

    Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏY

    Daxili siyasət
    18:59

    Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıb

    Biznes
    18:55

    Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaq

    Futbol
    18:48

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:40
    Foto

    "Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olub

    İncəsənət
    18:28
    Foto

    Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilir

    Hərbi
    18:25

    ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    18:23

    "Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    18:23

    Tramp: Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə danışıqlarda bir otaqda oturmalı olacağam

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti