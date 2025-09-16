Аль Нахайян: ОАЭ с нетерпением ждут дальнейшего прогресса в мирном процессе Баку и Еревана

ОАЭ с нетерпением ждут дальнейшего прогресса в направлении подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян во время встречи в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.