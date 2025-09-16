Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Аль Нахайян: ОАЭ с нетерпением ждут дальнейшего прогресса в мирном процессе Баку и Еревана

    Внешняя политика
    • 16 сентября, 2025
    • 17:51
    Аль Нахайян: ОАЭ с нетерпением ждут дальнейшего прогресса в мирном процессе Баку и Еревана

    ОАЭ с нетерпением ждут дальнейшего прогресса в направлении подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян во время встречи в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

    BƏƏ Prezidenti: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh istiqamətində nailiyyətlərin davamını gözləyirik

    Последние новости

    19:13

    Али Лариджани прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров

    В регионе
    18:58

    Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TV

    Индивидуальные
    18:56

    Объявлена дата премьеры третьей части фильма "Тагиев"

    Искусство
    18:42

    США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с Ираном

    Другие страны
    18:40

    В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основе

    Другие страны
    18:35
    Фото

    Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"

    Армия
    18:25

    Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 48%

    Энергетика
    18:13

    Азербайджан и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Внешняя политика
    18:11

    Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щита

    Другие страны
    Лента новостей