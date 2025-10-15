İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    Ramil Həsən: TÜRKPA-nın inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:36
    Ramil Həsən: TÜRKPA-nın inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik

    Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) yeni Baş katibi Ramil Həsən qurumun daha da irəliyə aparılması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, oktyabrın 15-də səlahiyyətlərinin icrasına başlaması münasibətilə keçirilən tədbirdə TÜRKPA ölkələri üçün yeni bir səhifə açmağın mənəvi borcları olduğunu söyləyib.

    "Biz ortaq ailəmiz olan Türk dünyasının parlament dayağı olaraq TÜRKPA-nın daha da irəli aparılması üçün əlimizdən gələni edəcəyik. TÜRKPA ölkələri üçün yeni bir səhifə açmaq mənəvi borcumuzdur. Bu, Prezident İlham Əliyevin mənə göstərdiyi böyük etimaddır. İnşallah, bu etimadı doğruldacağıq. Bundan sonra Baş katib kimi türk dövlətlərinin hər birinin haqlarını bərabər səviyyədə qorumaq mənim borcumdur", - R.Həsən qeyd edib.

    Baş katib, həmçinin Özbəkistanın da yaxın vaxtlarda TÜRKPA-nın sıralarına qoşulacağına ümid bəslədiklərini vurğulayıb:

    "Ümidvarıq ki, Özbəkistan da tezliklə sıralarımıza qatılacaq və daha da güclənəcəyik".

    Ramil Həsən TÜRKPA Azərbaycan
    Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации
    Ramil Hasan: ‘We will do our utmost to advance TURKPA'

    Son xəbərlər

    11:07

    Göydəniz Qəhrəmanov: "Azərbaycana sağlamlıq turizmi ilə bağlı güclü axın gözlənilir"

    Turizm
    11:05

    Aydın Kərimov: "Şuşada daha 45 binanın tikintisinə başlanılıb"

    İnfrastruktur
    11:00

    Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıb

    İnfrastruktur
    10:59

    "Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

    Biznes
    10:57

    Tural Hacılı: "Azərbaycan Belarusa məhsul ixracını 77 % artırıb"

    Biznes
    10:50

    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    10:48

    Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedir

    Turizm
    10:45
    Foto

    Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilib

    Energetika
    10:41

    Sədr müavini: "Sağlamlıq və tibbi turizmdə rəqabət artmaqdadır"

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti