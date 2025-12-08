İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Daşkəsəndə məktəblilər arasında basketbol turniri keçirilib

    Sənaye
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:16
    Daşkəsəndə məktəblilər arasında basketbol turniri keçirilib

    "AzerGold" QSC və onun törəmə şirkəti – "Daşkəsən Dəmir Filiz" MMC-nin təşkilatçılığı ilə Daşkəsən rayonunda məktəb komandaları arasında basketbol turniri keçirilib.

    Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyinin Gəncə–Daşkəsən Regional Gənclər və İdman İdarəsi, Elm və Təhsil Nazirliyinin Gəncə–Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin dəstəyi ilə keçirilən turnirdə ümumilikdə 6 məktəb komandası iştirak edib.

    Daşkəsən şəhəri 2 nömrəli tam orta məktəbin meydançasında keçirilən turnirin final oyunu və mükafatlandırma mərasimində məktəbin adını daşıdığı şəhid Anar Mürsəlovun anası Qızbəs Abbasova, Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Orxan Abbasov, "AzerGold"un müşaviri Anar Abdullayev, "Daşkəsən Dəmir Filiz"in baş direktorunun müavini Mirsadıx Yaqubzadə, eləcə də Gənclər və İdman Nazirliyi, regional qurum və idarələrin rəhbər şəxsləri, həmçinin rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Tədbirdə çıxış edən rəsmi şəxslər ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərilən dövlət qayğısından, xüsusilə bölgələrdə idman infrastrukturlarının yenilənməsi və əlçatanlığının artırılmasından söz açıblar.

    Bildirilib ki, bu kimi turnirlər yeniyetmə və gənclərin fiziki və sosial inkişafına, komanda ruhu, liderlik və məsuliyyət kimi müsbət keyfiyyətlərin formalaşmasına mühüm töhfə verir.

    Nitqlərdə "AzerGold" və "Daşkəsən Dəmir Filiz"in korporativ sosial məsuliyyət çərçivəsində həyata keçirdiyi layihələrin bölgənin sosial-ictimai həyatında mühüm rol oynadığı qeyd olunub.

    Yekunda 3 günlük turnirdə qalib gələn komandalar, həmçinin "Ən yaxşı oyunçu" nominasiyasının qalibi və turniri idarə edən hakimlər mükafatlandırılıb. Qaliblərə kubok, medal və diplom təqdim edilib.

    Turnirin yekununda Anar Mürsəlov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin komandası birincilik əldə edib. Yarışda 2-ci və 3-cü yerləri müvafiq ardıcıllığa uyğun olaraq Daşkəsən şəhəri, Səməd Vurğun adına 4 nömrəli tam orta məktəb və Daşkəsən şəhəri, İmadəddin Nəsimi adına 1 saylı tam orta məktəbin basketbol komandaları tutub.

    "AzerGold" Daşkəsən Dəmir Filiz

    Son xəbərlər

    17:13

    Azərbaycan və ABŞ dəniz mühəndisliyi sahəsində layihələri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    17:13

    Azərbaycan BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanı ilə turizm məhsullarının inkişaf etdirilməsini müzakirə edib

    Turizm
    17:06

    Tenerifedə nəhəng dalğaların sahilə vurması nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:02

    Nazir müavini: "Süni intellekt dayanıqlı kənd təsərrüfatı üçün yeni düşüncə tərzidir"

    ASK
    16:58

    Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşib

    Biznes
    16:55

    Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:54

    Azərbaycanda AZQR kod-la ödənişlərə dair tələblər təsdiq edilib

    Maliyyə
    16:51

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib

    Komanda
    16:50

    Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti