Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 11:07
    Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации

    Новый генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан заявил о своем намерении приложить все усилия для дальнейшего развития организации.

    Как сообщает Report, об этом генсек заявил на мероприятии, посвященном началу исполнения им своих полномочий.

    "Являясь парламентской опорой нашей общей семьи - тюркского мира, мы сделаем все возможное для дальнейшего продвижения ТЮРКПА. Открыть новую страницу для стран ТЮРКПА - наш моральный долг. Это большое доверие, оказанное мне президентом Ильхамом Алиевым. Надеюсь, мы оправдаем это доверие. Отныне, как генеральный секретарь, мой долг - защищать права каждого тюркского государства на равном уровне", - отметил Гасан.

    Генеральный секретарь также выразил надежду, что Узбекистан в ближайшее время присоединится к рядам ТЮРКПА.

    Рамиль Гасан ТюркПА развитие
    Ramil Həsən: TÜRKPA-nın inkişafı üçün əlimizdən gələni edəcəyik
    Ramil Hasan: ‘We will do our utmost to advance TURKPA'

    Последние новости

    11:39

    Ильхам Алиев направил обращение участникам NUFA3

    Инфраструктура
    11:38

    Гёйдениз Гахраманов: В Азербайджане ожидается приток в сфере оздоровительного туризма

    Туризм
    11:38

    Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в Азербайджан

    АПК
    11:32

    В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центра

    Туризм
    11:29

    В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:26

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму

    В регионе
    11:25

    Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    11:24

    Айдын Керимов: В Шуше началось строительство еще 45 зданий

    Инфраструктура
    11:16

    Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан

    Бизнес
    Лента новостей