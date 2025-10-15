Новый генсек ТЮРКПА заявил о готовности продвигать развитие организации

Новый генсек Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан заявил о своем намерении приложить все усилия для дальнейшего развития организации.

Как сообщает Report, об этом генсек заявил на мероприятии, посвященном началу исполнения им своих полномочий.

"Являясь парламентской опорой нашей общей семьи - тюркского мира, мы сделаем все возможное для дальнейшего продвижения ТЮРКПА. Открыть новую страницу для стран ТЮРКПА - наш моральный долг. Это большое доверие, оказанное мне президентом Ильхамом Алиевым. Надеюсь, мы оправдаем это доверие. Отныне, как генеральный секретарь, мой долг - защищать права каждого тюркского государства на равном уровне", - отметил Гасан.

Генеральный секретарь также выразил надежду, что Узбекистан в ближайшее время присоединится к рядам ТЮРКПА.